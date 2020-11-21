Россия после санкций Лондона ввела запрет на въезд 25 британцам

Персональный запрет на въезд 25 представителям Великобритании ввела Москва в ответ на санкции Лондона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Британия ввела санкции в отношении граждан России из-за «отравления» Навального

Отмечается, что российские санкции стали реакцией на «недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности», уточняет Газета.ru.

Британские подданные из «черного списка» не могут въехать в Россию.

Ранее МИД Великобритании закрыл въезд 25 россиянам, которые, по мнению британских властей, имеют отношение к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретМИД РФМария Захарова
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