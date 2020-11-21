Россия после санкций Лондона ввела запрет на въезд 25 британцам

Отмечается, что российские санкции стали реакцией на «недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности», уточняет Газета.ru.

Британские подданные из «черного списка» не могут въехать в Россию.

Ранее МИД Великобритании закрыл въезд 25 россиянам, которые, по мнению британских властей, имеют отношение к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году.

