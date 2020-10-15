Британия ввела санкции в отношении граждан России из-за «отравления» Навального
Британия ввела санкции в отношении граждан России по ситуации с «отравлением» Навального, говорится в сообщении на сайте МИДа Британии.
«Великобритания поддержит санкции, которые ранее ввел Евросоюз против шести физлиц и одной организации, воволеченных в вотравление и попытке убийства мистера Навального», - говорится в сообщении.
Это те же самые лица, против которых ввели санкции в ЕС. Ранее сообщалось, что Евросоюз официально ввёл персональные санкции по делу о происшествии с Алексеем Навальным. В список ограничений попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также еще четыре высокопоставленных российских чиновника.
Соответствующее постановление Совета ЕС (высшего исполнительного органа сообщества) опубликован в Официальном журнале Евросоюза.
Как и сообщали ранее источники, санкции также введены в отношении главы управления кремлёвской администрации по внутренней политике Андрея Ярина, полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и двух заместителей министра обороны - Алексея Криворучко и Павла Попова.
Под ограничения со стороны ЕС также попал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий, где, предположительно, разработаны отравляющие вещества типа «Новичок».
Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.
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