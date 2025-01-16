Россия поможет Вьетнаму в строительстве метро
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил в ходе заседания кабмина, что российские предприятия помогут построить в Хошимине и Ханое (Вьетнам) метро и железные дороги. Об этом сообщила «Парламентская газета».
По словам российского премьера, у Вьетнама и России «есть хорошие возможности кооперации в сфере тяжелого машиностроения». В частности, это касается поставки во Вьетнам российских пассажирских и грузовых вагонов, а также отечественных локомотивов.
Мишустин также пообещал поддержку совместному заводу по сборку техники марки «ГАЗ» в Дананге. Кроме того, Вьетнам и Россия продолжат сотрудничество на континентальном шельфе по нефтегазовым проектам, а также по зеленой энергетике.
В заключение глава правительства отметил, что и Ханой, и Москва заинтересованы в инвестициях в сферах сельского хозяйства, промышленности, логистики, транспорта и энергетики. Он отметил важность создания необходимых для партнерства условий.
Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из Вьетнама, генсеком Центрального комитета Коммунистической партии республики То Ламом. Стороны обсудили стратегическое партнерство, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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