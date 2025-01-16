Россия поможет Вьетнаму в строительстве метро

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил в ходе заседания кабмина, что российские предприятия помогут построить в Хошимине и Ханое (Вьетнам) метро и железные дороги. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По словам российского премьера, у Вьетнама и России «есть хорошие возможности кооперации в сфере тяжелого машиностроения». В частности, это касается поставки во Вьетнам российских пассажирских и грузовых вагонов, а также отечественных локомотивов.