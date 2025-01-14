Чернышенко: Приняты решения по увеличению числа рейсов между Россией и Вьетнамом

Приняты решения по увеличению числа авиарейсов между Россией и Вьетнамом, будут летать и вьетнамские компании, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко журналистам в кулуарах российско-вьетнамских межправительственных переговоров.

Такое решение было принято в ходе визита российской делегации во Вьетнам.

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Он отметил, что накануне состоялась встреча премьеров двух стран, на которой удалось уточнить позиции по порядка 40 пунктам. Также было принято решение об увеличении числа взаимных авиарейсов: теперь в РФ будут летать не только две российские авиакомпании, но еще и вьетнамские.

Ранее стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин будет находиться с официальным визитом во Вьетнаме 14-15 января, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
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