Чернышенко: Приняты решения по увеличению числа рейсов между Россией и Вьетнамом
Приняты решения по увеличению числа авиарейсов между Россией и Вьетнамом, будут летать и вьетнамские компании, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко журналистам в кулуарах российско-вьетнамских межправительственных переговоров.
Такое решение было принято в ходе визита российской делегации во Вьетнам.
Он отметил, что накануне состоялась встреча премьеров двух стран, на которой удалось уточнить позиции по порядка 40 пунктам. Также было принято решение об увеличении числа взаимных авиарейсов: теперь в РФ будут летать не только две российские авиакомпании, но еще и вьетнамские.
Ранее стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин будет находиться с официальным визитом во Вьетнаме 14-15 января, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Великолепно соображает»: в ФШР рассказали о юном шахматисте-рекордсмене из РФ
- СМИ: Пациентка скончалась в косметологической клинике в Москве
- Ректора агротехнологического университета задержали в Нижнем Новгороде
- В приграничном районе Курской области сбили две украинские ракеты
- Около ста птиц спасли в районе с. Большой Утриш с 6 по 14 января
- В МХТ имени Чехова простились с Евгенией Добровольской
- Армия России выбила ВСУ с территории комбината в Часовом Яре
- Гражданина Украины приговорили к 14 годам колонии за шпионаж
- Прокуратура проводит проверку после того, как школьница толкнула ребенка для ТикТок
- В Таиланде умер 42-летний чиновник из Владивостока
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru