Чернышенко: Приняты решения по увеличению числа рейсов между Россией и Вьетнамом

Приняты решения по увеличению числа авиарейсов между Россией и Вьетнамом, будут летать и вьетнамские компании, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко журналистам в кулуарах российско-вьетнамских межправительственных переговоров.

Такое решение было принято в ходе визита российской делегации во Вьетнам.