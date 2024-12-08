Россия получила ноту после атаки вандалов на шведское посольство в Москве

В МИД РФ отметили, что привлечением причастных к инциденту правонарушителей к административной ответственности займутся российские правоохранительные органы.



28 ноября вандалы забросали посольство Швеции в России бутылками с красящей смесью и оставили на стенах несколько надписей. Позднее стало известно о задержании троих подозреваемых.

Предварительно, нападение на посольство они устроили в знак протеста против решения шведских властей увеличить помощь Киеву. На следующий день, 29 ноября, беспилотник сбросил краску на территорию уже российской дипломатической миссии в Стокгольме.



Представитель местной полиции сообщал, что дрон пытались найти с вертолета, его поиски завершились неудачей. Шведская сторона квалифицировала инцидент как вандализм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

