Россия получила ноту после атаки вандалов на шведское посольство в Москве

Шведское дипломатическое министерство подало ноту в МИД России после атаки группы вандалов на здание дипмиссии Швеции в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание ссылается на пресс-службу российского внешнедипломатического ведомства. Здесь заявили, что Кремль отреагирует на инцидент должным образом.

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В МИД РФ отметили, что привлечением причастных к инциденту правонарушителей к административной ответственности займутся российские правоохранительные органы.

28 ноября вандалы забросали посольство Швеции в России бутылками с красящей смесью и оставили на стенах несколько надписей. Позднее стало известно о задержании троих подозреваемых.

Предварительно, нападение на посольство они устроили в знак протеста против решения шведских властей увеличить помощь Киеву. На следующий день, 29 ноября, беспилотник сбросил краску на территорию уже российской дипломатической миссии в Стокгольме.

Представитель местной полиции сообщал, что дрон пытались найти с вертолета, его поиски завершились неудачей. Шведская сторона квалифицировала инцидент как вандализм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВандализмПосольствоШвецияМИД РФ

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