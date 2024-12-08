Россия получила ноту после атаки вандалов на шведское посольство в Москве
Шведское дипломатическое министерство подало ноту в МИД России после атаки группы вандалов на здание дипмиссии Швеции в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Издание ссылается на пресс-службу российского внешнедипломатического ведомства. Здесь заявили, что Кремль отреагирует на инцидент должным образом.
В МИД РФ отметили, что привлечением причастных к инциденту правонарушителей к административной ответственности займутся российские правоохранительные органы.
28 ноября вандалы забросали посольство Швеции в России бутылками с красящей смесью и оставили на стенах несколько надписей. Позднее стало известно о задержании троих подозреваемых.
Предварительно, нападение на посольство они устроили в знак протеста против решения шведских властей увеличить помощь Киеву. На следующий день, 29 ноября, беспилотник сбросил краску на территорию уже российской дипломатической миссии в Стокгольме.
Представитель местной полиции сообщал, что дрон пытались найти с вертолета, его поиски завершились неудачей. Шведская сторона квалифицировала инцидент как вандализм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru