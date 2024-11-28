СМИ: В Москве подростки закидали бутылками и изрисовали посольство Швеции
Подростки изрисовали краской и забросали бутылками здание посольства Швеции в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Причиной нападения могли стать заявления шведского правительства о грядущем увеличении поставок боеприпасов на Украину. Правоохранители задержали подростков.
«Один из трех "художников" вырвался и оставил тэг на будке КПП. Сейчас все в отделении», — пишет Mash.
Ранее в Лондоне экоактивисты облили оранжевой краской здание посольства США в знак протеста против победы на выборах избранного президента Дональда Трампа, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru