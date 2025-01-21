Россия поддержит Кубу в вопросе санкций и суверенитета

Россия намерена оказывать поддержку Кубе в защите ее государственного суверенитета, а также в вопросах отмены санкций и исключения страны из списка спонсоров терроризма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Речь идет о решении президента США Дональда Трампа, который подписал указ об отмене ряда шагов предыдущей администрации.