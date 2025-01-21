Россия поддержит Кубу в вопросе санкций и суверенитета

Россия намерена оказывать поддержку Кубе в защите ее государственного суверенитета, а также в вопросах отмены санкций и исключения страны из списка спонсоров терроризма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Речь идет о решении президента США Дональда Трампа, который подписал указ об отмене ряда шагов предыдущей администрации.

СМИ: Трамп может вернуть Кубу в список спонсоров терроризма

В частности, были аннулированы меморандум об исключении Кубы из списка стран — спонсоров терроризма и разрешение на проведение финансовых операций с кубинскими юридическими лицами. В документе говорится, что принятые ранее меры были «глубоко непопулярными» и способствовали росту инфляции.

При этом администрация экс-президента Джо Байдена настаивала, что Куба не поддерживает международный терроризм, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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