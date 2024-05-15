Россия поддержала возможное вступление Вьетнама в БРИКС

Россия на всех уровнях поддерживает возможность вступления Вьетнама в БРИКС, заявил посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко.

Он отметил, что многие страны сегодня заявляют о желании присоединиться к организации. По его словам, в БРИКС сегодня должен быть полностью открыт путь странам, которые разделяют стремления объединения.

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Также Боливия надеется на скорое вступление в БРИКС. Об этом заявила глава МИД южноамериканской страны Селинда Соса на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Шри-Ланка также намерена вступить в БРИКС в ближайшее время. Об этом заявила посол республики в России Джанита Лиянаге.

Ранее глава МИД Нигерии Юсуф Туггар заявил, что страна планирует подать заявление на вступление в БРИКС, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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