Россия планирует открыть посольства в семи странах Африки

Россия планирует открыть посольства в семи африканских странах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Госдуме.

Как отметил глава МИД, в Африке уже открыли три новых представительства РФ.

«Еще семь планируется открыть за предстоящие два года», — подчеркнул Лавров.

Между тем Россия и США договорились о восстановлении штата посольств в Москве и Вашингтоне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, на восстановление прежней численности дипломатического состава может уйти несколько месяцев.

