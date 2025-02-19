Россия планирует открыть посольства в семи странах Африки
Россия планирует открыть посольства в семи африканских странах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Госдуме.
Как отметил глава МИД, в Африке уже открыли три новых представительства РФ.
«Еще семь планируется открыть за предстоящие два года», — подчеркнул Лавров.
Между тем Россия и США договорились о восстановлении штата посольств в Москве и Вашингтоне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, на восстановление прежней численности дипломатического состава может уйти несколько месяцев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актриса Ольга Будина призвала отказаться от «Оскара», «Евровидения» и Олимпиады
- NASA: Вероятность столкновения астроида 2024 YR4 с Землей выросла до 3,1%
- Лавров заявил, что национальные интересы РФ и США никогда не совпадут полностью
- Онищенко рассказал о болезни вейперов
- Финский президент призвал не исключать членство Украины в НАТО
- Большинство россиян в турпоездках смотрят фильмы и сериалы
- Шольц призвал ЕС к участию в решении конфликта на Украине
- Россияне рассказали, что больше всего раздражает их в рабочих чатах
- ФСБ задержала призывавшего к расправам над россиянами жителя Севастополя
- Спецпредставитель президента РФ Титов предрек возврат западных брендов в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru