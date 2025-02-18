Восстановление штата посольств РФ и США может занять месяцы

Госсекретарь США Марко Рубио заявил по итогам переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), что США и Россия договорились о восстановлении штата посольств в Вашингтоне и Москве. Об этом сообщило агентство Associated Press. По данным СМИ, новым послом США в России станет спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд. Он сменит на посту Линн Трейси.

