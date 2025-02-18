Восстановление штата посольств РФ и США может занять месяцы
Восстановление прежней численности дипломатического состава посольств России и США может занять несколько месяцев, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
По словам сенатора, нормализация работы диппредставительств назрела, передает ТАСС. Он отметил, что это было «головной болью на протяжении всех последних лет».
Госсекретарь США Марко Рубио заявил по итогам переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), что США и Россия договорились о восстановлении штата посольств в Вашингтоне и Москве. Об этом сообщило агентство Associated Press. По данным СМИ, новым послом США в России станет спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд. Он сменит на посту Линн Трейси.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru