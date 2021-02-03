Блинкен заявил, что продление ДСНВ укрепляет безопасность США и всего мира
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты намерены в ближайшие пять лет вести с Россией переговоры о контроле «за всеми типами ядерного оружия», сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
По словам Блинкена, продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) укрепляет не только безопасность США, но и «всего мира».
«Неограниченная ядерная гонка поставила бы под угрозу всех нас», - подчеркнул Госсекретарь.
Блинкен добавил, что США настроены на дальнейшее сотрудничество с Россией, но также намерены привлекать РФ к ответственности за «враждебные действия».
Ранее в Москве МИД РФ и посольство США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ от 8 апреля 2010 года.
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