Россия перечислила Абхазии 343 млн рублей

Россия перевела Абхазии 343 млн рублей, эти деньги пойдут на зарплаты бюджетникам — сотрудникам правоохранительных органов, врачам и учителям. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на замминистра экономического развития России Дмитрия Вольвача.

Россия возобновит поставки электроэнергии в Абхазию

Он отметил, что Россия исполняет все обязательства и договоренности. Деньги были перечислены из федерального бюджета.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Россия с пятницы, 7 февраля, возобновит поставки электроэнергии в Абхазию в полном объеме для обеспечения потребностей населения республики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БюджетникиЗарплатыПомощьРоссияАбхазия

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