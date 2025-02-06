Россия перечислила Абхазии 343 млн рублей

Он отметил, что Россия исполняет все обязательства и договоренности. Деньги были перечислены из федерального бюджета.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Россия с пятницы, 7 февраля, возобновит поставки электроэнергии в Абхазию в полном объеме для обеспечения потребностей населения республики.

