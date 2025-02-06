Россия перечислила Абхазии 343 млн рублей
Россия перевела Абхазии 343 млн рублей, эти деньги пойдут на зарплаты бюджетникам — сотрудникам правоохранительных органов, врачам и учителям. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на замминистра экономического развития России Дмитрия Вольвача.
Он отметил, что Россия исполняет все обязательства и договоренности. Деньги были перечислены из федерального бюджета.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Россия с пятницы, 7 февраля, возобновит поставки электроэнергии в Абхазию в полном объеме для обеспечения потребностей населения республики.
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