Россия ответила на санкции ЕС в адрес Израиля

По его словам, в ситуации, когда присутствуют неурегулированные конфликты, стороны должны воздерживаться от таких движений, которые могут заметно ухудшить сложившуюся ситуацию. Газета.ру уточняет, что, в том числе, это может «существенно затруднить политический процесс по урегулированию конфликта».

В то же время, как сообщает Москва 24, российские власти не поддержали Турцию, которая отправила в исключительную экономическую зону Кипра буровые суда для добычи природного газа. По мнению Москвы решение кипрского конфликта должно лечь на плечи Совета безопасности ООН.



