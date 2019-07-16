Россия ответила на санкции ЕС в адрес Израиля
Москва выступила против санкций Евросоюза в адрес Турции. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Глушко, сообщает Ura.ru.
По его словам, в ситуации, когда присутствуют неурегулированные конфликты, стороны должны воздерживаться от таких движений, которые могут заметно ухудшить сложившуюся ситуацию. Газета.ру уточняет, что, в том числе, это может «существенно затруднить политический процесс по урегулированию конфликта».
В то же время, как сообщает Москва 24, российские власти не поддержали Турцию, которая отправила в исключительную экономическую зону Кипра буровые суда для добычи природного газа. По мнению Москвы решение кипрского конфликта должно лечь на плечи Совета безопасности ООН.
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