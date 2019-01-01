Арабист не исключила провокацию в отношении Турции со стороны сирийской территории

Вооруженные силы Турции устроили мощную бомбардировку позиций сирийской армии. Это произошло после нападения на турецкий наблюдательный пункт в провинции Идлиб, сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Минобороны Турции. По данным ведомства, в результате нападения на один из 12 наблюдательных постов ВС Турции погиб один военнослужащий, еще трое были ранены. Анкара считает, что это был «преднамеренный артиллерийский обстрел из находящегося под контролем сирийского режима региона».

Арабист Марианна Беленькая в эфире НСН заявила, что со стороны ВС Турции это был ответный удар — и «ничего тут не поделаешь».

«Это абсолютно достоверная информация, если мы говорим об обстреле страны турецкими силами. Но до этого накануне вечером был нанесен удар по турецкому блок-посту и погиб турецкий солдат, трое человек ранены. Со стороны Турции это был ответный удар. По турецкой базе известно, что (по крайней мере, Турция так утверждает) был нанесен удар со стороны, которую контролируют сирийские власти. И ответ – есть ответ, тут ничего не сделаешь», — сказала она.

Утверждается, что удар по турецкому посту был нанесен из зоны деэскалации. В связи с инцидентом в Генштаб ВС Турции был вызван российский атташе в Анкаре. По словам Беленькой в этой ситуации еще предстоит разбираться: с территории Сирии могла быть устроена провокация.

«Это не первая атака турецкого блок-поста, уже были, там все очень тесно, все переплетено и наверняка будут расследования: там находится мониторинг российский, турецкий, со всех сторон и нужно дождаться, что скажет российский центр мониторинга. Российские военные будут разбираться. Могла быть провокация, потому что на территории, контролируемой сирийской стороной, на ней может находиться все, что угодно. Это приграничная к Идлибу зона и там находятся разные группы», —отметила собеседник НСН.