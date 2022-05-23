Россия отозвала заявку Москвы на проведение выставки «Экспо-2030»
Россия приняла решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения выставки «Экспо-2030», сообщает пресс-служба МИД РФ.
В сообщении говорится, что международное выставочное движение стало «очередной жертвой развёрнутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампании».
«Очевидно, что заявка Москвы на проведение «Экспо-2030» на фоне конкуренции с другими четырьмя кандидатами не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку», - добавили в ведомстве.
Ранее более 350 тысяч человек посетили российский павильон с экспозицией Москвы на Всемирной универсальной выставке «Экспо-2020» в Дубае, сообщает RT.
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