Россия отозвала заявку Москвы на проведение выставки «Экспо-2030»

Россия приняла решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения выставки «Экспо-2030», сообщает пресс-служба МИД РФ.

Всемирная универсальная выставка ЭКСПО может пройти в Москве в 2030 году

В сообщении говорится, что международное выставочное движение стало «очередной жертвой развёрнутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампании».

«Очевидно, что заявка Москвы на проведение «Экспо-2030» на фоне конкуренции с другими четырьмя кандидатами не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку», - добавили в ведомстве.

Ранее более 350 тысяч человек посетили российский павильон с экспозицией Москвы на Всемирной универсальной выставке «Экспо-2020» в Дубае, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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