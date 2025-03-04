Россия открыта к сотрудничеству с США по редкоземельным металлам
Москва готова сотрудничать с американскими компаниями, в том числе в сфере добычи редкоземельных металлов, однако препятствием остаются действующие санкции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В комментарии радиостанции «Маяк» он отметил, что в условиях санкций предложить сотрудничество американским компаниям невозможно.
Песков напомнил, что президент Владимир Путин ранее заявлял о заинтересованности страны в таких отношениях, подчеркивая, что Россия открыта для сотрудничества с американскими партнерами.
В ответ президент США Дональд Трамп отметил ценность российских редкоземельных металлов для американской промышленности и выразил взаимную заинтересованность в сотрудничестве, передает «Радиоточка НСН».
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