Россия открыта к сотрудничеству с США по редкоземельным металлам

Москва готова сотрудничать с американскими компаниями, в том числе в сфере добычи редкоземельных металлов, однако препятствием остаются действующие санкции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В комментарии радиостанции «Маяк» он отметил, что в условиях санкций предложить сотрудничество американским компаниям невозможно.

Песков призвал ориентироваться на официальные заявления о санкциях

Песков напомнил, что президент Владимир Путин ранее заявлял о заинтересованности страны в таких отношениях, подчеркивая, что Россия открыта для сотрудничества с американскими партнерами.

В ответ президент США Дональд Трамп отметил ценность российских редкоземельных металлов для американской промышленности и выразил взаимную заинтересованность в сотрудничестве, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СотрудничествоСШАРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры