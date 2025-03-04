Россия открыта к сотрудничеству с США по редкоземельным металлам

Песков напомнил, что президент Владимир Путин ранее заявлял о заинтересованности страны в таких отношениях, подчеркивая, что Россия открыта для сотрудничества с американскими партнерами.

В ответ президент США Дональд Трамп отметил ценность российских редкоземельных металлов для американской промышленности и выразил взаимную заинтересованность в сотрудничестве, передает «Радиоточка НСН».

