Россия откроет генконсульство в китайском городе Ухань
Генконсульство России откроется в городе Ухань (Китай). Соответствующий указ подписал глава российского правительства Михаил Мишустин, соответствующий документ размещен на официальном портале российских правовых актов.
В указе отмечается, что МИД России утвердит расписание генконсульства и установит штатную численность работников.
Сейчас российские консульства в Китае открыты в таких городах, как Шэньян, Гуанчжоу, Шанхай и Пекин.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические представительства России в Нигере и Сьерра-Леоне планируется официально открыть в ближайшее время. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru