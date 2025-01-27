Россия откроет генконсульство в китайском городе Ухань

В указе отмечается, что МИД России утвердит расписание генконсульства и установит штатную численность работников.

Сейчас российские консульства в Китае открыты в таких городах, как Шэньян, Гуанчжоу, Шанхай и Пекин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические представительства России в Нигере и Сьерра-Леоне планируется официально открыть в ближайшее время. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

