Россия откроет генконсульство в китайском городе Ухань

Генконсульство России откроется в городе Ухань (Китай). Соответствующий указ подписал глава российского правительства Михаил Мишустин, соответствующий документ размещен на официальном портале российских правовых актов.

Россия откроет диппредставительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане

В указе отмечается, что МИД России утвердит расписание генконсульства и установит штатную численность работников.

Сейчас российские консульства в Китае открыты в таких городах, как Шэньян, Гуанчжоу, Шанхай и Пекин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические представительства России в Нигере и Сьерра-Леоне планируется официально открыть в ближайшее время. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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