Россия откроет генконсульство на Бали

Генеральное консульство России будет открыто в индонезийском городе Денпасар на острове Бали. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Моди сообщил об открытии двух новых консульств Индии в России

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, МИД РФ поручено установить штатную численность работников.

Что касается расходов на содержание диппредставительства, то необходимое финансирование будет осуществляться за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных внешнеполитическому министерству в федеральном бюджете.

Ранее генеральное консульство России в турецкой Анталье приостановило прием посетителей из-за технических работ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
ТЕГИ:ИндонезияКонсульствоРоссия

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