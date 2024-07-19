Россия откроет генконсульство на Бали
Генеральное консульство России будет открыто в индонезийском городе Денпасар на острове Бали. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, МИД РФ поручено установить штатную численность работников.
Что касается расходов на содержание диппредставительства, то необходимое финансирование будет осуществляться за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных внешнеполитическому министерству в федеральном бюджете.
Ранее генеральное консульство России в турецкой Анталье приостановило прием посетителей из-за технических работ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аксёнов заявил о создании в Крыму дополнительных укрепрайонов
- МВД сообщило, что не будет задерживать машины иностранцев за отсутствие ОСАГО
- Россия откроет генконсульство на Бали
- Россиян предупредили об удорожании товаров на маркетплейсах
- Трамп: Россия решилась на СВО, увидев слабость администрации Байдена
- Песков: Поездка военной делегации РФ в КНДР осуществляется по договоренности
- В Microsoft назвали сегодняшний сбой крупнейшим в истории
- Актриса Куликова: Нет ни одного человека, кто бы сказал плохо о Ширвиндте
- Генпрокурор Краснов потребовал не допустить роста цен на школьные принадлежности
- Минфин намерен поднять ставку по «Арктической ипотеке» до 8%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru