Представителя российского посольства вызвали в МИД Молдавии

По её словам, вызов связан с необходимостью разъяснений по поводу заявления о ситуации в Приднестровье.

«МИД Молдавии призывает российское посольство прекратить действия, которые подрывают отношения между нашими странами и усложняют ситуацию в регионе», - указала Барак.

Ранее посольство РФ в Молдавии в своём заявлении возложило ответственность за энергетический кризис в Приднестровье на Украину, которая с 1 января 2025 года прекратила транзит газа из России через свою территорию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

