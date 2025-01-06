Представителя российского посольства вызвали в МИД Молдавии

Представителя российского посольства вызвали в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии. Об этом журналистам в Кишиневе заявила пресс-секретарь ведомства Татьяна Барак.

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По её словам, вызов связан с необходимостью разъяснений по поводу заявления о ситуации в Приднестровье.

«МИД Молдавии призывает российское посольство прекратить действия, которые подрывают отношения между нашими странами и усложняют ситуацию в регионе», - указала Барак.

Ранее посольство РФ в Молдавии в своём заявлении возложило ответственность за энергетический кризис в Приднестровье на Украину, которая с 1 января 2025 года прекратила транзит газа из России через свою территорию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Российское ПосольствоПриднестровьеМИДМолдавия

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