Россия оказалась хуже Украины по качеству управления страной

Всемирный банк оценил качество госуправления в России ниже, чем на Украине, в Армении, Казахстане и Киргизии. Рейтинг опубликован на сайте организации.

Авторы исследования рассчитывали рейтинг по шести критериям: качеству госрегулирования, подотчетности обществу, политической стабильности и отсутствию насилия, эффективности правительства, верховенству закона и контролю над коррупцией.

Первое место в рейтинге занял Сингапур, высокие результаты также показал Гонконг, Новая Зеландия, Австралия и Нидерланды.

«У Путина такого нет»: Трамп похвастался секретным американским вооружением

Ранее Time не включил президента России Владимира Путина в рейтинг ста самых влиятельных людей мира. Среди лидеров в текущем году оказались директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США Дональд Трамп, глава КНР Си Цзиньпин и другие.

В то же время Путин в рейтинге доверия к лидерам стран обошел президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное независимой организацией Pew Research Center.

В рейтинге сравнивался уровень доверия к главам 6 стран: США, Германии, Франции, Китая, России и Великобритании. Респондентам предлагалось оценить участие мировых лидеров в международной политике.

Больше всего опрошенные заявляли о своем доверии к главе ФРГ Ангеле Меркель и лидеру Франции Эммануэлю Макрону. За ним в рейтинге находится глава Великобритании Борис Джонсон. Владимир Путин в списке занял четвертое место, за ним следует лидер КНР Си Цзьньпин. Американский президент завершил список с результатом в 16 процентов голосов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Владимир ПутинРейтингРоссия
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