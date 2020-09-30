Россия оказалась хуже Украины по качеству управления страной

Всемирный банк оценил качество госуправления в России ниже, чем на Украине, в Армении, Казахстане и Киргизии. Рейтинг опубликован на сайте организации.

Авторы исследования рассчитывали рейтинг по шести критериям: качеству госрегулирования, подотчетности обществу, политической стабильности и отсутствию насилия, эффективности правительства, верховенству закона и контролю над коррупцией.

Первое место в рейтинге занял Сингапур, высокие результаты также показал Гонконг, Новая Зеландия, Австралия и Нидерланды.