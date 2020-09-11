«У Путина такого нет»: Трамп похвастался секретным американским вооружением

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что при его администрации ядерные вооружения страны вышли на лучший за последние десятилетия уровень. Так он прокомментировал утверждения журналиста Боба Вудворда, который провёл с ним 18 эксклюзивных интервью.

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Готовя к выходу в свет свою книгу «Ярость», Вудворд пересказал слова Трампа о разработанной в США новой ядерной оружейной системе, аналогов которой нет ни у кого в мире.

Трамп фактически подтвердил эти данные. Он отметил, что при нём в ВС США было инвестировано $2,5 триллиона, и теперь у Вашингтона есть новые ракеты. В частности, речь идёт о невероятных системах вооружения, «о которых никто не знает», приводит заявление американского лидера агентство ТАСС.

Комментируя публикации журналистов о том, что он якобы тем самым разгласил секретную информацию, Трамп назвал их «больными». Он подчеркнул, что ничего секретного не раскрыл, а лишь дал понять, что у США есть «величайшее оружие в мире».

«У нас есть системы, которые вы даже никогда не видели раньше, у Си нет ничего подобного, у Путина нет ничего подобного», - добавил он, имея в виду председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВладимир ПутинДональд Трамп
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