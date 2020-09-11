«У Путина такого нет»: Трамп похвастался секретным американским вооружением

Готовя к выходу в свет свою книгу «Ярость», Вудворд пересказал слова Трампа о разработанной в США новой ядерной оружейной системе, аналогов которой нет ни у кого в мире.

Трамп фактически подтвердил эти данные. Он отметил, что при нём в ВС США было инвестировано $2,5 триллиона, и теперь у Вашингтона есть новые ракеты. В частности, речь идёт о невероятных системах вооружения, «о которых никто не знает», приводит заявление американского лидера агентство ТАСС.

Комментируя публикации журналистов о том, что он якобы тем самым разгласил секретную информацию, Трамп назвал их «больными». Он подчеркнул, что ничего секретного не раскрыл, а лишь дал понять, что у США есть «величайшее оружие в мире».

«У нас есть системы, которые вы даже никогда не видели раньше, у Си нет ничего подобного, у Путина нет ничего подобного», - добавил он, имея в виду председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина.

