«Аэрофлот» вернет пассажирам деньги за отмененный рейс в Лондон
25 февраля 202200:54
Авиаперевозчик «Аэрофлот» вернет пассажирам деньги за отмененный рейс в Лондон на 25 февраля. Об этом сообщает авиакомпания.
Отмечается, что также пассажирам будет предложено изменить маршрут или перебронировать билеты на новые даты.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что деятельность «Аэрофлота» в связи с санкциями против РФ будет полностью запрещена в стране.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru