Авиаперевозчик «Аэрофлот» вернет пассажирам деньги за отмененный рейс в Лондон на 25 февраля. Об этом сообщает авиакомпания.

Отмечается, что также пассажирам будет предложено изменить маршрут или перебронировать билеты на новые даты.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что деятельность «Аэрофлота» в связи с санкциями против РФ будет полностью запрещена в стране.



