«Порох держим сухим». В Госдуме объяснили отказ от семинара ОБСЕ
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН поддержал решение Минобороны отказаться от участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам.
Впервые за 30 лет Минобороны России отказалось участвовать в семинаре ОБСЕ по военным доктринам. Об этом сообщил глава делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов.
Семинар проводится каждые пять лет, его организует председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которым сейчас являются США. В этом году мероприятие проходит в видеорежиме 9-10 февраля.
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН поддержал решение Минобороны отказаться от участия.
«Со стороны России идет попытка сближения в одностороннем порядке. И с США, и со странами блока НАТО. С ОБСЕ в частности. На мой взгляд, абсолютно правильное решение со стороны Минобороны, которое сегодня не предполагает разглашение определенной специфика нашей военной доктрины странам, которые вынашивают агрессивные планы в отношении нашей страны. Можно с полной уверенностью сказать, что напряженность в отношениях России и стран НАТО достигла пика. Это происходит в одностороннем порядке, со стороны стран блока НАТО, которые перекидывают груз ответственности с больной головы на здоровую. Вина полностью лежит на их делах, поступках, заявлениях, которые носят явно конфронтационный характер», - подчеркнул Швыткин.
При этом он выразил уверенность, что вероятность прямого военного конфликта России и НАТО минимальна.
«Мы всегда готовы к отражению агрессии любого противника. Порох всегда держим сухим. Но надеюсь, разум руководителей стран блока НАТО возобладает над теми непродуманными шагами, которые сегодня прослеживаются», - добавил парламентарий.
Глава делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями уточнил, что представители делегации выступят в заключительных ремарках семинара с заявлением по военным доктринам.
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