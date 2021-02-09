«Порох держим сухим». В Госдуме объяснили отказ от семинара ОБСЕ

Впервые за 30 лет Минобороны России отказалось участвовать в семинаре ОБСЕ по военным доктринам. Об этом сообщил глава делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов.

Семинар проводится каждые пять лет, его организует председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которым сейчас являются США. В этом году мероприятие проходит в видеорежиме 9-10 февраля.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН поддержал решение Минобороны отказаться от участия.