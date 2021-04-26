Россия объявила персоной нон грата сотрудника украинского посольства

Внешнеполитическое ведомство объяснило это решение «недружественными действиями украинской стороны», которая ранее объявила персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Киеве, отмечает Газета.ру.

Посольству Украины в Москве была направлена соответствующая вербальная нота, сообщают Известия.

Сотруднику посольства Украины предписано покинуть территорию РФ до конца дня 30 апреля, пишет RT. В российском МИД предупредили, что в случае продолжения враждебных действий против российских дипломатов Москва применит принцип взаимности, отмечает телеканал «360».

Украина 21 апреля выслала сотрудника посольства России в Киеве Евгения Черникова, объявив его персоной нон грата, напоминает РИА ФАН. Киев объяснил высылку дипломата ответом на действия Москвы, ранее выдворившей украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, арестованного при попытке приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов. В МИД РФ выразили протест на высылку Черникова, отметив, что она не может быть рассмотрена как симметричная мера.

Ранее в понедельник российский МИД объявил персоной нон грата сотрудника посольства Италии в Москве, напоминает РЕН ТВ.

