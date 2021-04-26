Россия объявила персоной нон грата сотрудника украинского посольства
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины, сообщает министерство иностранных дел РФ.
Внешнеполитическое ведомство объяснило это решение «недружественными действиями украинской стороны», которая ранее объявила персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Киеве, отмечает Газета.ру.
Посольству Украины в Москве была направлена соответствующая вербальная нота, сообщают Известия.
Сотруднику посольства Украины предписано покинуть территорию РФ до конца дня 30 апреля, пишет RT. В российском МИД предупредили, что в случае продолжения враждебных действий против российских дипломатов Москва применит принцип взаимности, отмечает телеканал «360».
Украина 21 апреля выслала сотрудника посольства России в Киеве Евгения Черникова, объявив его персоной нон грата, напоминает РИА ФАН. Киев объяснил высылку дипломата ответом на действия Москвы, ранее выдворившей украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, арестованного при попытке приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов. В МИД РФ выразили протест на высылку Черникова, отметив, что она не может быть рассмотрена как симметричная мера.
Ранее в понедельник российский МИД объявил персоной нон грата сотрудника посольства Италии в Москве, напоминает РЕН ТВ.
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