МИД РФ объявил о высылке итальянского дипломата

Напомним, что в конце марта в Италии были задержан российский военный, который был аккредитован при посольстве, а также объявлено о выдворении российских дипломатов, которых заподозрили в причастности к шпионскому скандалу. Тогда глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил, что задержание в Риме сотрудника аппарата военного атташе при российском посольстве ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и НАТО в целом.

