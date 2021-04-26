МИД РФ объявил о высылке итальянского дипломата

МИД России объявил объявил persona non grata военно-морского атташе при посольстве Италии. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Накануне посол Италии в Москве был приглашен в МИД, где ему была вручен нота министерства, которая стала ответом на недружественные действия властей Италии. Посол должен будет покинуть страну в течение 24 часов.

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Напомним, что в конце марта в Италии были задержан российский военный, который был аккредитован при посольстве, а также объявлено о выдворении российских дипломатов, которых заподозрили в причастности к шпионскому скандалу. Тогда глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил, что задержание в Риме сотрудника аппарата военного атташе при российском посольстве ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и НАТО в целом.

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ТЕГИ:ДипломатИталияМИД РФ
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