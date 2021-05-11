Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии
Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Румынии в Москве Алина Илиеску. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.
Отмечается, что во вторник во внешнеполитическое ведомство был приглашен посол Румынии в РФ Кристиан Истрате, которому была вручена соответствующая нота МИД.
Сотруднику румынского посольства предписано покинуть территорию РФ в течение 72 часов.
«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля с.г. "persona non grata" помощника военного атташе при Посольстве России в Бухаресте», — добавили в МИД.
Помощник военного атташе при российском посольстве Алексей Гришаев 26 апреля был объявлен МИД Румынии персоной нон грата, напоминает Ura.ru. Причины решения румынского внешнеполитического ведомства не уточнялись.
Ряд стран Европы в знак солидарности с Чехией выслали сотрудников дипломатических представительств России, отмечает РИА ФАН. Напомним, Прага 17 апреля обвинила РФ в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году и объявила о высылке 18 российских дипломатов.
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