Россия объявила о высылке сотрудников посольства Болгарии в Москве
Ряд сотрудников посольства Болгарии в Москве объявлены персонами нон грата, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В сообщении говорится, что соответствующая нота была вручена чрезвычайному и полномочному послу Болгарии в РФ Атанасу Крыстину.
В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что данная мера является ответом на решение властей Болгарии выслать из страны десятерых дипломатов посольства России в Софии.
Ранее Россия в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Евросоюзе объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве, сообщает «Свободная пресса».
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