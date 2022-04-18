Россия объявила о высылке сотрудников посольства Болгарии в Москве

Ряд сотрудников посольства Болгарии в Москве объявлены персонами нон грата, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Болгария высылает из страны первого секретаря посольства России

В сообщении говорится, что соответствующая нота была вручена чрезвычайному и полномочному послу Болгарии в РФ Атанасу Крыстину.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что данная мера является ответом на решение властей Болгарии выслать из страны десятерых дипломатов посольства России в Софии.

Ранее Россия в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Евросоюзе объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: pixabay.com
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