Россия объявила о высылке сотрудников посольства Болгарии в Москве

В сообщении говорится, что соответствующая нота была вручена чрезвычайному и полномочному послу Болгарии в РФ Атанасу Крыстину.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что данная мера является ответом на решение властей Болгарии выслать из страны десятерых дипломатов посольства России в Софии.

Ранее Россия в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Евросоюзе объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве, сообщает «Свободная пресса».