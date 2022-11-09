Россия объявила о высылке сотрудника посольства Молдавии

Россия высылает одного из сотрудников посольства Молдавии в Москве в качестве ответных мер. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

До объявления персоной нон грата молдавского дипломата в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Молдавии Лилиан Дарий, которому была вручена нота протеста.

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1 ноября власти Молдавии объявили персоной нон грата сотрудника посольства России в Кишиневе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка Молдавией российского дипломата не останется без ответа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатВысылкаРоссияМолдавия
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