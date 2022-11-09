Россия объявила о высылке сотрудника посольства Молдавии

Россия высылает одного из сотрудников посольства Молдавии в Москве в качестве ответных мер. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

До объявления персоной нон грата молдавского дипломата в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Молдавии Лилиан Дарий, которому была вручена нота протеста.