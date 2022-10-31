Молдавия вышлет сотрудника посольства РФ после инцидента с падением фрагментов ракеты

В сообщении говорится, что решение о высылке дипломата было принято после инцидента с падением фрагментов ракеты на территории Молдавии.

«Ракетные удары по соседней стране продолжают наращивать риски в сфере безопасности, а граждане нашей страны всё больше ощущают на себе разрушительные последствия конфликта», - подчеркнули в молдавском МИД, добавив, что «атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают нарастающие угрозы энергетической безопасности» республики.

Ранее ракета, которая была сбита украинской системой ПВО, упала на территории Молдавии в приграничном селе Неславча, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».