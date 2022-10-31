Молдавия вышлет сотрудника посольства РФ после инцидента с падением фрагментов ракеты

Власти Молдавии объявили персоной нон грата сотрудника посольства России в Кишиневе, сообщает пресс-служба МИД республики.

МИД: Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии

В сообщении говорится, что решение о высылке дипломата было принято после инцидента с падением фрагментов ракеты на территории Молдавии.

«Ракетные удары по соседней стране продолжают наращивать риски в сфере безопасности, а граждане нашей страны всё больше ощущают на себе разрушительные последствия конфликта», - подчеркнули в молдавском МИД, добавив, что «атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают нарастающие угрозы энергетической безопасности» республики.

Ранее ракета, которая была сбита украинской системой ПВО, упала на территории Молдавии в приграничном селе Неславча, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВысылкаРоссийское ПосольствоДипломатМолдавия
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