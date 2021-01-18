Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов

Россия в качестве ответной меры приняла решение о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Об этом сообщили в МИД РФ.

В декабре прошлого года якобы за деятельность, «несовместимую с их дипломатическим статусом» были высланы два сотрудника Посольства России в Нидерландах, передает RT.

Лавров раскрыл, зачем Западу нужен Навальный

В связи с этим в российский МИД в понедельник, 18 января, был вызван глава посольства Нидерландов, говорится на сайте внешнеполитического ведомства. Ему был заявлен «решительный протест» в связи с высылкой российских дипломатов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДипломатияМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры