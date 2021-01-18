Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов

Россия в качестве ответной меры приняла решение о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Об этом сообщили в МИД РФ.

В декабре прошлого года якобы за деятельность, «несовместимую с их дипломатическим статусом» были высланы два сотрудника Посольства России в Нидерландах, передает RT.