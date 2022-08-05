Россия объявила о высылке 14 болгарских дипломатов

Ведомство на своем сайте отмечает, что решение принято в качестве ответной меры на «ничем не мотивированное решение болгарской стороны» объявить персонами нон грата 70 сотрудников российских загранучреждений, а также ввести квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии и временно закрыть Генконсульство РФ в городе Русе.

В российском внешнеполитическом ведомстве ответственность за последствия этих «контрпродуктивных шагов» возложили на болгарское правительство.



