Россия объявила о высылке 14 болгарских дипломатов
Россия высылает 14 дипломатов Болгарии. МИД РФ сообщил, что пригласил болгарского посла в Москве Атанаса Крыстина для того, чтобы объявить ему об объявлении персонами нон грата 14-ти сотрудников дипмиссии.
Ведомство на своем сайте отмечает, что решение принято в качестве ответной меры на «ничем не мотивированное решение болгарской стороны» объявить персонами нон грата 70 сотрудников российских загранучреждений, а также ввести квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии и временно закрыть Генконсульство РФ в городе Русе.
В российском внешнеполитическом ведомстве ответственность за последствия этих «контрпродуктивных шагов» возложили на болгарское правительство.
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