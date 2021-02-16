Россия обсудит с сирийской оппозицией отмежевание радикальных группировок в Идлибе
Российская сторона на международной встрече по Сирии обсудит с делегацией сирийской оппозиции отмежевание от террористов в Идлибе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева.
Он отметил, что Россия планирует провести «очень обстоятельную беседу», в ходе которой заявит о необходимости дистанцирования от радикальных группировок в Идлибе, который признан зоной деэскалации конфликта.
Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе в сентябре 2018 года. Сирийская армия взяла под контроль город Алеппо, который находится севернее Идлиба и создала гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей. В Идлибе остается порядка 3 миллионов человек. Некоторые районы региона до сих находятся под контролем террористических группировок.
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