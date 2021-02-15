Власти Сирии откроют три дополнительных пропускных пункта в Идлибе

В Сирии будут открыты еще три пункта пропуска для жителей Идлиба из-за тяжелой экономической ситуации, сложившейся в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Вячеслава Сытника.

КПП будут открыты в районе населенных пунктов Серакаб, Мизнас и Абу Азейдин. По данным Сытника, жители региона смогут беспрепятственно проходить через границы Идлибской зоны деэскалации. Причиной открытия пунктов стал недостаток в Идлибе качественной медицинской помощи, а также сложная социально-экономическая ситуация в регионе.

По словам контр-адмирала, местные жители неоднократно обращались с просьбой открыть пропускные пункты. По данным Сытника, в регионе сложилась такая ситуация из-за санкций, введенных США.

