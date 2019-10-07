Россия обогнала НАТО по количеству танков

7 октября 201907:25

Танков у России больше, чем у всех стран-членов НАТО вместе взятых. Такие данные приводит американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные портала Global Firepower, сообщают «Известия».

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На вооружении российской армии 22 тысячи танков, тогда как у всего блока НАТО, включая США и Канаду, наберется только 18 тысяч машин.

При этом страной с самым многочисленным парком танков среди стран-членов альянса является Турция. На ее вооружении состоят 3200 машин, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: танк Т-14 «Армата»
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