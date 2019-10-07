Россия обогнала НАТО по количеству танков
7 октября 201907:25
Танков у России больше, чем у всех стран-членов НАТО вместе взятых. Такие данные приводит американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные портала Global Firepower, сообщают «Известия».
На вооружении российской армии 22 тысячи танков, тогда как у всего блока НАТО, включая США и Канаду, наберется только 18 тысяч машин.
При этом страной с самым многочисленным парком танков среди стран-членов альянса является Турция. На ее вооружении состоят 3200 машин, отмечает Ura.ru.
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