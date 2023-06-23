Россия не раскроет данные о поставленных Белоруссии ядерных зарядах

Российская сторона не собирается озвучивать информацию о количестве ядерных зарядов, которые предполагается перебазировать на территорию Белоруссии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он выразил сомнение, что данный вопрос вообще будет каким-либо образом муссироваться со стороны Москвы в публичном плане. В качестве примера он привёл США, которые никогда не раскрывали данных по своему тактическому ядерному оружию, которое держат в странах Европы.

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Президент РФ Владимир Путин анонсировал начало размещения российского ядерного оружия в Белоруссии сразу после завершения подготовки сооружений для него в первой декаде июля.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко дал понять соседям из НАТО, что согласовал с Москвой применение российского ядерного оружия в случае агрессии с их стороны.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МИД РФБелоруссияЯдерное Оружие

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