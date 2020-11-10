Россия направит в Карабах не менее 22 самолётов с миротворцами

Из видео, которое было опубликовано ведомством 10 ноября, следует, что 11 самолётов уже вылетели в аэродромы назначения, 11 бортов загружены и ожидают вылета.

Начальник НЦУО генерал-полковник Михаил Мизинцев поручил уточнить график полётов и обеспечить одновременную работу двух групп - по три самолёта в каждой, с интервалом между группами не более трёх часов, с использованием воздушного пространства Армении и Азербайджана.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, документ вступил в силу с 10 ноября.

Для контроля ситуации в зону конфликта на пять лет будут введены российские миротворческие силы: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. В основе контингента - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Вылет российских миротворцев осуществляется с аэродрома Ульяновск самолётами военно-транспортной авиации Ил-76.

