Захарова заявила, что в Карабахе будут находиться только российские миротворцы

Трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе было подписано президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает РЕН ТВ.

Накануне после заявления о мире в Ереване вспыхнули акции протеста, пишет «Свободная пресса». Протестующие разгромили внутри здание правительства, а также захватили трибуну в здании парламента. Из резиденции премьер-министра страны были украдены часы, компьютер, парфюмерия и другие вещи. Премьер Пашинян пообещал привлечь устроивших бесчинства к ответственности.



