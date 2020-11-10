Захарова заявила, что в Карабахе будут находиться только российские миротворцы
В МИД РФ заявили, что в Нагорном Карабахе будут размещены исключительно российские миротворцы. Никаких других военных, в том числе турецких на линии соприкосновения не будет. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе было подписано президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает РЕН ТВ.
Накануне после заявления о мире в Ереване вспыхнули акции протеста, пишет «Свободная пресса». Протестующие разгромили внутри здание правительства, а также захватили трибуну в здании парламента. Из резиденции премьер-министра страны были украдены часы, компьютер, парфюмерия и другие вещи. Премьер Пашинян пообещал привлечь устроивших бесчинства к ответственности.
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