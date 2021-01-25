Россия направит США ноту из-за фейков и блокировок страниц официальных лиц
Москва направит Вашингтону ноту в связи с массовым распространением фейков о России интернет-сервисами США. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметила дипломат, речь идёт о массовом распространении фейков, а также блокировке российских аккаунтов, в том числе принадлежащих официальным лицам. По словам Захаровой, к этому причастны американские интернет-платформы, и РФ обратит на это внимание американских властей, отмечает Газета.ру.
«Этот странный, а на самом деле для современной Америки не странный симбиоз, вызывает не просто озабоченность, он находится вне правовых норм и правил», —добавила Захарова.
Ранее стало известно, что послу США Джону Салливану был заявлен решительный протест в связи с публикациями посольства о протестных акциях, прошедших в российских городах 23 января. МИД России рассматривает материалы американского посольства и заявления властей США как прямое вмешательство во внутренние дела РФ, отмечает «Свободная пресса».
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