Россия направит США ноту из-за фейков и блокировок страниц официальных лиц

Москва направит Вашингтону ноту в связи с массовым распространением фейков о России интернет-сервисами США. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметила дипломат, речь идёт о массовом распространении фейков, а также блокировке российских аккаунтов, в том числе принадлежащих официальным лицам. По словам Захаровой, к этому причастны американские интернет-платформы, и РФ обратит на это внимание американских властей, отмечает Газета.ру.

«Этот странный, а на самом деле для современной Америки не странный симбиоз, вызывает не просто озабоченность, он находится вне правовых норм и правил», —добавила Захарова.

Ранее стало известно, что послу США Джону Салливану был заявлен решительный протест в связи с публикациями посольства о протестных акциях, прошедших в российских городах 23 января. МИД России рассматривает материалы американского посольства и заявления властей США как прямое вмешательство во внутренние дела РФ, отмечает «Свободная пресса».

