Россия направила Болгарии ноту после осквернения памятника Красной армии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что болгарской стороне направлена нота после осквернения памятника Советской армии в Софии.
«В документе выражена крайняя озабоченность непрекращающимися осквернениями монументов общей истории России и Болгарии», - цитирует Захарову ТАСС.
Инцидент с осквернением памятника в Софии произошел 31 марта. Вандалы облили монумент красной краской.
Ранее в молдавском селе Кошница вандалы разбили гранитные плиты героев Великой Отечественной войны. Памятные плиты были установлены на стенах огневой точки номер 417, где летом 1941 года под командованием младшего лейтенанта Василия Суворина держали оборону советские солдаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru