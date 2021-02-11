Россия может создать новое оружие для девальвации потенциала США в сфере ПРО

Россия может создать новые боевые системы для девальвации потенциала США в сфере противоракетной обороны (ПРО), передает РИА Новости слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Рябков отметил, что Вашингтон не идет на диалог по ПРО.

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В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что американская система ПРО — не помеха для новых российских вооружений. По словам российского лидера, США разрабатывают теорию «молниеносного высокоточного удара», то есть удара ядерного оружия по центрам управления. Однако в настоящее время у США нет гиперзвукового оружия, а когда появится, то Россия «уже подготовится».

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН рассказал, какие российские вооружения способны преодолеть американскую ПРО.

В конце декабря сообщалось, что российские войска стратегического назначения получили на вооружение уже четыре стратегических ракетных комплекса «Авангард». В Минобороны подтвердили, что гиперзвуковой блок «Авангард» способен разогнаться до 28 Махов (скоростей звука).

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:МИД РФСергей Рябков
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