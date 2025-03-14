Россия и Венесуэла согласовали договор о сотрудничестве и партнерстве

Российский лидер Владимир Путин во время переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заявил, что Венесуэла и Россия согласовали договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, сообщил официальный сайт Кремля.

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«С удовлетворением отмечу, что полностью согласован договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое создаст хороший, прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу», — заявил президент России, добавив, что документ может быть подписан, когда Мадуро посетит Россию с визитом.

Переговоры Путина и Мадуро 14 марта посвящены 80-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российский и венесуэльский президенты затронут в беседе «широкий комплекс двусторонних отношений».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Путину звонили с Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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