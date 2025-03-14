Россия и Венесуэла согласовали договор о сотрудничестве и партнерстве

Путин ответил предложением сдаться на призыв Трампа пощадить военных ВСУ

В Белом доме уточнили, что Путин не говорил по телефону с Трампом 13 марта

Сотрудница погибла при ударе ВСУ по краеведческому музею в Судже

Дети мигрантов смогут поступить в школы РФ с тройкой за экзамен по русскому языку

Похолодание в Москве продлится неделю