Россия и Турция продолжают совместное патрулирование в Сирии

Россия продолжает патрулировать границу между Сирией и Турцией по маршруту в провинции Эль-Хасака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

До этого турецкие и российские силы патрулировали около города Кобани на севере Сирии, а также маршруту Айлишер – Бандархан в провинции Алеп. Однако на территории патрулирования по-прежнему нарушается режим перемирия со стороны боевиков. 5 ноября зафиксировано 27 обстрелов в более чем 20 населенных пунктах провинций Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Ранее в эфире НСН арабист Марианна Беленькая заявила, что американские базы в Дейр-эз-Зор способны замедлить диалог курдов и Дамаска, на который надеется Россия.







