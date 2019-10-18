Россия и Турция обсудят судьбу городов Манбидж и Кобани

В настоящее время в населенные пункты по договоренности с местными курдскими формированиями вошла сирийская правительственная армия.

Ранее Вашингтон и Анкара договорились о прекращении огня в северной части Сирии, куда Турция ранее ввела свои войска. Анкара дала курдам 120 часов на отход в безопасные районы, сообщает RT.

Также США и Турция договорились совместно контролировать центры, в которых содержатся боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), сообщает «Свободная пресса».

