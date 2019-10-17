Депутат Госдумы: Турция и США должны учитывать мнение Дамаска

В Госдуме прокомментировали договоренности Турции и США по ситуации в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что сторонам необходимо учитывать мнение официального сирийского правительства, поскольку договоренности Турции и США могут учитывать лишь личные интересы.

Он также отметил, что Россия является единственной страной, которая находится на территории Сирии легально, по приглашению президента Башара Асада.

Ранее стало известно, что Турция и США договорились о прекращении огня в Сирии.

