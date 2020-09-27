Россия и Турция обратились к Армении в связи с действиями в Нагорном Карабахе

«Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня», сказано в сообщении МИД РФ.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар также обратился к Армении и призвал «немедленно прекратить агрессию» в отношении Азербайджана.

«Агрессивная позиция Армении является самым большим препятствием для достижения мира и стабильности на Кавказе. Она должна немедленно отказаться от этой агрессии, которая повергнет регион в огонь», - такое заявление министра распространило оборонное ведомство Турции.

Ранее в воскресенье ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом заявило Минобороны Азербайджана. По данным минобороны Армении, азербайджанская сторона потеряла три танка и военный контингент. Минобороны Армении привело данные об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении. В НКР введено военное положение.

