Россия и Турция обратились к Армении в связи с действиями в Нагорном Карабахе
Власти России и Турции обратились к руководству ведомств Армении с призывами о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном. Он предложил посредничество Москвы для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.
«Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня», сказано в сообщении МИД РФ.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар также обратился к Армении и призвал «немедленно прекратить агрессию» в отношении Азербайджана.
«Агрессивная позиция Армении является самым большим препятствием для достижения мира и стабильности на Кавказе. Она должна немедленно отказаться от этой агрессии, которая повергнет регион в огонь», - такое заявление министра распространило оборонное ведомство Турции.
Ранее в воскресенье ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом заявило Минобороны Азербайджана. По данным минобороны Армении, азербайджанская сторона потеряла три танка и военный контингент. Минобороны Армении привело данные об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении. В НКР введено военное положение.
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