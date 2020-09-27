Минобороны Армении опубликовало видео взорванного танка

На видео можно разглядеть движущихся солдат и три танка. В один из них попадает снаряд. Танк взрывается и останавливается.

Ранее в воскресенье ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом заявило Минобороны Азербайджана. По данным минобороны Армении, азербайджанская сторона потеряла три танка и военный контингент. Минобороны Армении привели данные об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.