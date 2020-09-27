Минобороны Армении опубликовало видео взорванного танка
Минобороны Армении опубликовано видео, на котором запечатлено уничтожение танка. Ролик под названием «Уничтожение азербайджанских танков и живой силы» размещен на официальном сайте ведомства.
На видео можно разглядеть движущихся солдат и три танка. В один из них попадает снаряд. Танк взрывается и останавливается.
Ранее в воскресенье ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом заявило Минобороны Азербайджана. По данным минобороны Армении, азербайджанская сторона потеряла три танка и военный контингент. Минобороны Армении привели данные об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.
Сообщалось о пострадавших и погибших среди мирного населения, обстрелах населенных пунктов в Карабахе, в том числе столицы - Степанакерта. Об этом заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.
В НКР введено военное положение.
Напомним, вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе произошел в феврале 1988 года – после объявления Нагорно-Карабахской автономной области о выходе из состава Азербайджанской ССР. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами, но не признал политическую самостоятельность НКР. В рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией – с 1992 года идут переговоры о мирном урегулировании конфликта. Армения отстаивает позицию НКР, которая не является стороной переговоров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+7 867 / сут.
Умерли
20 324+99 / сут.
Выздоровели
943 тыс.+3 068 / сут.
- Количество пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 39
- Россия и Турция обратились к Армении о действиях в Нагорном Карабахе
- Израиль и Великобритания фиксируют рекордные показатели заболеваемости COVID-19
- Российские военные вернулись с учений в Армению на фоне событий в Карабахе
- Из-за домашнего режима в Москве досрочно включат отопление
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru