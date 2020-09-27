Минобороны Армении опубликовало видео взорванного танка

Минобороны Армении опубликовано видео, на котором запечатлено уничтожение танка. Ролик под названием «Уничтожение азербайджанских танков и живой силы» размещен на официальном сайте ведомства.

На видео можно разглядеть движущихся солдат и три танка. В один из них попадает снаряд. Танк взрывается и останавливается.

Ранее в воскресенье ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом заявило Минобороны Азербайджана. По данным минобороны Армении, азербайджанская сторона потеряла три танка и военный контингент. Минобороны Армении привели данные об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.

Президент Нагорного Карабаха ввел военное положение в республике

Сообщалось о пострадавших и погибших среди мирного населения, обстрелах населенных пунктов в Карабахе, в том числе столицы - Степанакерта. Об этом заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.

В НКР введено военное положение.

Напомним, вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе произошел в феврале 1988 года – после объявления Нагорно-Карабахской автономной области о выходе из состава Азербайджанской ССР. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами, но не признал политическую самостоятельность НКР. В рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией – с 1992 года идут переговоры о мирном урегулировании конфликта. Армения отстаивает позицию НКР, которая не является стороной переговоров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонфликтНагорный Карабах
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