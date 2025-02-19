Россия и США условились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа

Россия и США условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Трамп назвал Зеленского отказавшимся от проведения выборов диктатором

По его словам, пока невозможно точно сказать, сколько уйдет на это времени.

Кроме того, многим в мире не нравится диалог Москвы и Вашингтона, некоторые силы будут пытаться его подорвать, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сам не знает, куда делась половина денег от США, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияПереговорыСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд Трамп

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