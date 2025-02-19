Россия и США условились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа
Россия и США условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, пока невозможно точно сказать, сколько уйдет на это времени.
Кроме того, многим в мире не нравится диалог Москвы и Вашингтона, некоторые силы будут пытаться его подорвать, добавил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сам не знает, куда делась половина денег от США, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru