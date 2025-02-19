Россия и США условились немедленно начать подготовку встречи Путина и Трампа

По его словам, пока невозможно точно сказать, сколько уйдет на это времени.



Кроме того, многим в мире не нравится диалог Москвы и Вашингтона, некоторые силы будут пытаться его подорвать, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сам не знает, куда делась половина денег от США, напоминает «Свободная пресса».