Россия и США создадут рабочие группы по стратегической стабильности

Вашингтон и Москва пришли к соглашению о создании рабочих групп по вопросам стратегической стабильности. Об этом сообщил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. По его словам, основа по организации этой работы заложена на встрече межведомственных делегаций по контролю над вооружениями в Вене.

Первый раунд переговоров состоялся 22 июня. Встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и Биллингсли продолжалась около 9 часов, передает Газета.ру. Второй раунд переговоров ориентировочно может пройти в июле-августе.

По оценке Биллингсли, переговоры с Россией в столице Австрии были действительно продуктивными, как того и требовали президенты двух стран. Учреждены, в частности, несколько технических групп, которые должны проработать архитектуру будущего трехстороннего ядерного соглашение.

При этом, по оценке спецпредставителя США, новый Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений должен затрагивать абсолютно все ядерные боеприпасы.

