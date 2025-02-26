Россия и США проведут переговоры в Стамбуле 27 февраля

Встреча делегаци РФ и США пройдёт в Стамбуле 27 февраля. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.

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Он уточнил, что речь идёт о переговорах на техническом уровне.

«Как мы уже неоднократно заявляли, Турция готова оказать всяческую поддержку мирным усилиям», - заключил Кечели.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конкретики по встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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