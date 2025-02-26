Лавров: Конкретных переговоров о разморозке активов РФ пока не было

На пресс-конференции по итогам визита в Катар он указал, что данный вопрос, как часть урегулирования, «никуда не исчезнет».

«У меня нет никаких сомнений, это естественно», - заключил министр.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможным изъятие замороженных российских активов, сообщает RT.

